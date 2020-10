CASTROVILLI, Ottimismo sulla presenza a Cesena

Ieri allenamento al completo per la Fiorentina di Iachini, con i rientri alla spicciolata dei nazionali. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, c'è un dubbio di formazione per il tecnico viola e riguarda Gaetano Castrovilli. Il numero 10 ha dovuto rinunciare alla convocazione con l'Italia per un problema fisico ma c'è ottimismo nello staff viola per un suo impiego dal 1' a Cesena. Oggi l'ultima verifica.