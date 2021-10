CASTROVILLI, Con lo Spezia fece "piangere" Italiano

Il recupero di Gaetano Castrovilli può trasformarsi in una risorsa in più per la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, fu proprio il numero 10 viola a far "piangere" Italiano lo scorso anno, quando il tecnico allenava lo Spezia: Castrovilli segnò un gol e mise il sigillo sull'assist del momentaneo 1-0 di Vlahovic, in una partita poi finita 3-0 per la Fiorentina. Stavolta può essere lui a regalare un sorriso ad Italiano.