CASTRO, Ritorno al passato. Destino incrociato con Cataldi

Un incrocio del destino quello tra Fiorentina e Lazio per i due grandi ex della sfida che andrà in scena al Franchi Gaetano Castrovilli e Danilo Cataldi. Entrambi in estate si sono separati da quella che era casa loro e che pensavano potesse esserlo per sempre. Giunto a Firenze dalla Puglia,dopo il passaggio in Primavera e il prestito alla Cremonese, Castrovilli si è fatto strada nella prima squadra gigliata arrivando ad indossare la maglia numero 10. Oltre al talento, ai gol e agli assist, ad accompagnarlo nella sua avventura toscana sono stati anche gli infortuni.

Uno in particolare, la rottura del crociato e del collaterale del ginocchio nell'aprile del 2022. Un infortunio che si è portato dietro per tanto tempo, anche dopo la riabilitazione, con il passaggio al Bournemouth non andato a buon fine proprio per questioni fisiche. Nell'ultima stagione, dopo una nuova operazione al ginocchio, Castrovilli è stato ai margini del progetto viola e a giugno si è legato a parametro zero alla Lazio per un anno con opzione di rinnovo. Oggi l'opportunità di scendere in campo, per la prima volta da titolare con la maglia della Lazio, contro la sua Fiorentina. Un mix di emozioni che condividerà con Danilo Cataldi che l'ultimo giorno di mercato ha fatto il percorso inverso passando, dopo ua vita in biancoceleste, al club viola. A riportarlo è l'edizione fiorentina di La Repubblica.