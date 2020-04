CASTELLACCI, Solo ACF ed Empoli possono ripartire

Il lucchese Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, ha parlato di come il virus cambierà il calcio, soprattutto in Toscana, al Corriere Fiorentino: "Solo la Fiorentina ha i mezzi per rimettersi in pista. L’Empoli, forse. Oltre c’è il vuoto". Poi dice la sua sul calcio italiano in generale: "Si deve arrivare a dividere la A dal resto del mondo per forza. Sono realtà troppo distanti. Vi renderete conto di cosa dovranno fare i medici sportivi dopo questa pandemia? Rifare test di idoneità agonistica a tutti, e molto più accurati di un tempo, tamponi tutti, esami supplementari agli atleti che sono risultati positivi, sanificazioni a tappeto. Per riuscirci occorre un staff medico importante". E sulla ripartenza afferma: "Non punterei un euro su nessun mese preciso. Bisogna essere cauti. Il virus non va via da solo. Fino al vaccino, ci dobbiamo convivere. I rischi non potremo mai azzerarli".