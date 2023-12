CASO MOURINHO, Possibile colloquio oggi. La squalifica...

FirenzeViola.it

La Procura Federale ha notificato, nei giorni scorsi, alla Roma la conclusione delle indagini in merito alle dichiarazioni di José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, quando se la prese sia co l'arbitro Marcenaro, sia con Berardi. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri gli avvocati della Roma, Daniele Muscarà e Antonio Conte, hanno provato ad anticipare la linea difensiva del tecnico portoghese della Roma, preparando un dossier che punti anche alla non perfetta conoscenza della lingua italiana da parte di Mourinho.

La sensazione - riporta la rosea - è che la Procura preferisca ascoltare lo stesso Mourinho, che potrebbe cercare di chiarire la sua posizione già oggi, probabilmente in conference call. Dovesse arrivare la squalifica, questa potrebbe giungere comunque non prima del 2024.