CARBONI, Salgono le quotazioni per il difensore

Forte del rapporto che si è consolidato quest’estate dopo l’arrivo a Firenze di Andrea Colpani, la Fiorentina potrebbe chiudere un’altra trattativa con il Monza, stavolta per rinforzare il reparto arretrato. Come sottolinea questa mattina in edicola il Corriere dello Sport Stadio, nelle ultime ore sono salite le quotazioni per Andrea Carboni, che Palladino conosce bene e vorrebbe portare con sé nella sua avventura a Firenze. Il club viola potrebbe accelerare per questo affare, e si vedrà se in quest'ultima settimana di mercato si arriverà alla conclusione definitiva.

Intanto, sullo sfondo rimane anche Nicolas Valentini, che potrebbe anticipare il suo arrivo in riva all’Arno, ma prima è necessario trovare un'intesa sul compromesso economico da corrispondere al Boca Juniors.