CARBONI, Il Marsiglia su di lui. L'Inter vuole oltre 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Appena rientrato a Milano dal prestito al Monza, uno dei nomi più chiacchierati sul mercato tra i giocatori dell'Inter è quello di Valentin Carboni. Per il giovane talento argentino, ora impegnato in Copa America con l'Albiceleste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un interessamento del Marsiglia. La società nerazzurra non vorrebbe cedere il classe 2005, a lungo obiettivo di mercato anche della Fiorentina, a titolo definitivo e preferirebbe una soluzione in prestito. Nel caso in cui i francesi offrissero una cifra tra i 30 e i 40 milioni però la posizione del club del Presidente Marotta potrebbe cambiare.