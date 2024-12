CAPITANO, Mandragora e Dodò nuovi vice di Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per due storici capitani colpiti dalla "rottamazione" attuata da Raffaele Palladino, Quarta e Biraghi, ci sono molti nuovi interpreti che hanno dimostrato di poter portare la fascia di capitano per una Fiorentina sempre più rivoluzionata. Il primo leader, come sottolinea La Nazione, è Ranieri, un prodotto del vivaio, anche se la questione del vice-capitano non è ancora risolta.

Tra i vari possibili arruolabili ci sono Terracciano, Ikoné e Kouamé, che ha già indossato la fascia, ma nessuno di questi tre, con la valigia pronta per il mercato, sembra essere il profilo ideale. Come seconda opzione, prendono sempre più piede Mandragora e Dodò, che hanno rispettivamente 116 e 90 presenze con la maglia della Fiorentina.