Capello avverte l'Inter: "Non sarà facile stasera, Inzaghi avrà corretto i difetti di giovedì?"

Fabio Capello ha presentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’incontro in programma questa sera tra Inter e Fiorentina: “Probabilmente la mancata vittoria del Napoli può essere un’iniezione di fiducia in più per Inzaghi che viene già da un risultato negativo coi viola. Ma non sarà facile, mi domando se l’Inter avrà avuto il tempo di correggere i difetti mostrati giovedì al Franchi. Ai nerazzurri è mancato soprattutto il ritmo del gioco, oltretutto il possesso palla lento ha finito per agevolare il piano tattico di Palladino.

Alla Fiorentina è bastato abbassarsi ed essere rapida nel ripartire una volta che veniva riconquistata la sfera per mandare in tilt gli avversari. Ecco, io credo che Inzaghi abbia lavorato soprattutto su questo: per evitare il ripetersi di una partita simile a quella di Firenze”.