CAMPO DI MARTE, Riqualificazione in fase di stallo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il progetto di riqualificazione dell’area di Campo di Marte, strettamente legato alla ristrutturazione dello stadio Franchi, è in una fase di stallo. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, nonostante l’idea iniziale dello studio Arup, che prevedeva una “vela verde” con spazi commerciali, hotel, parcheggi e nuove strutture sportive, l’attenzione dell’amministrazione si è concentrata esclusivamente sullo sviluppo dello stadio. La variante urbanistica per le aree limitrofe è stata stralciata e molti progetti restano in sospeso o non sono nemmeno formalizzati, come il parcheggio multipiano e la riqualificazione dei giardini.

A complicare la situazione, persistono problemi di finanziamento e di pianificazione. L’area rimane in parte utilizzata come deposito per lavori ferroviari, mentre strutture come la piscina e la palestra attendono ancora definizioni progettuali e risorse. La mancata integrazione con la futura tramvia e altre infrastrutture lascia il quartiere in una situazione frammentata, lontana dall’ambiziosa visione iniziale di rilancio urbano.