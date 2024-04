CAMPIONATO, Ora il Genoa, poi sette gare più un jolly

FirenzeViola.it

La Nazione si sofferma sul campionato, sottolineando che la classifica si è complicata ma anche che non è del tutto compromessa. Italiano sa che se vuole dire la sua per le posizione europee (via campionato, appunto) dovrà inanellare una serie di risultati utili consecutivi per niente banale. Si comincia con il Genoa, con una mano del calendario che ha posizionato la sfida di lunedì. Dazio che chiaramente sarà pagato la prossima settimana, con un giorno in meno per preparare il ritorno di coppa.

Ma tant’è. La squadra di Gilardino è ormai salva, giocherà senza pressioni e con la voglia di vendicare la sconfitta netta della prima giornata. Fiorentina che dovrà portare a casa i tre punti, senza sé e senza ma. Dopo il Genoa la trasferta di Salerno, nella quale sono obbligatori altri tre punti. In A restano sette partite da giocare (solo il Napoli fra le big) più il jolly da calendarizzare con l’Atalanta. La rimonta è possibile.