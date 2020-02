CAMPI, Oggi Commisso incontra il Sindaco: il motivo

Oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il sindaco di Campi Bisenzio si incontreranno a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che spiega come le parti vogliano analizzare tutta la situazione per capire se può nascere davvero a Campi il nuovo stadio della Fiorentina. La svolta è arrivata dopo la mannaia per la Mercafir del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso di Toscana Aeroporti contro la decisione del Tar di bloccare l'ampliamento dello scalo fiorentino. Questo inciderebbe anche sull'eventuale costruzione dello stadio alla Mercafir, perché a quel punto sarebbe necessario scavare per avere uno stadio da 42mila posti (per non intaccare le traiettorie degli aerei, gli edifici in zona aeroporto non possono essere più alti di 40 metri). E allora ci sarebbero nuovi costi, nuovi rischi e tempi ancora più lunghi. Oggi dunque l'incontro con Campi, a proposito del quale dalla Fiorentina arriva una prima apertura: "Se verranno fornite garanzie, Campi diventerà una possibilità serissima".