CALLEJON, Rientra in gruppo in parte. Domenica...

Dopo che già ieri avevamo anticipato il suo rientro, anche sui giornali di oggi si trovano buone notizie su Jose Callejon. L'esterno della Fiorentina infatti si è negativizzato dal Coronavirus e già oggi è pronto a riprendere l'attività col resto del gruppo, seppure si aggregherà solo parzialmente con i suoi compagni, come ricorda il Corriere Fiorentino. In vista del Benevento sembra proprio che dovrà accontentarsi solo della panchina, anche per poterlo così gradualmente reinserire, scrive il Corriere dello Sport.