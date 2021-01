CALLEJON, Probabile futuro lontano da Firenze

Josè Callejon finora ha trovato poco spazio nelle schiere di Prandelli. Lo spagnolo, dopo l'assist per Vlahovic contro il Cagliari sembrava essersi ripreso, salvo poi passare da protagonista in negativo in seguito alla disfatta di Napoli. Il suo futuro, come forse anche quello di Pulgar, secondo il Corriere Fiorentino, sarebbe lontano da Firenze. Si attenderà la fine della stagione per capire il da farsi, anche perché il suo stipendio (2,2 milioni) è piuttosto oneroso.