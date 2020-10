La trattativa per il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus è in fase di chiusura, tant'è che come sottolinea La Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta già muovendo per rimpiazzare l'attaccante. Ormai - si legge - è chiaro che José María Callejon ha definito i dettagli dell’intesa con i viola. Una scelta a parametro zero di assoluta qualità.