CALENDARIO, Turno favorevole ma devi vincere domani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro il Cagliari con la consapevolezza che, guardando il calendario, questo turno di campionato potrebbe rivelarsi favorevole. Nonostante la prudenza imposta dalla scaramanzia, l’impegno di domani alle 12:30 al Franchi sembra, almeno sulla carta, il più abbordabile tra quelli delle squadre in lotta per le posizioni di vertice, in cui gravitano anche i viola.

Come sottolinea La Nazione, dopo la prevedibile vittoria dell’Inter sul Parma e il primo responso del big match tra Atalanta e Milan, il turno offre ulteriori incroci importanti per la classifica. Oggi sarà la volta di Juventus-Bologna, seguita domani sera da Napoli-Lazio: due sfide che, in caso di successo della Fiorentina, potrebbero permettere ai viola di guadagnare terreno sulle dirette rivali.

Tuttavia, il cammino non sarà semplice: il calendario si farà presto impegnativo anche per la Fiorentina, con tre scontri diretti nelle prossime quattro partite contro Bologna, Juventus e Napoli. Una vittoria contro il Cagliari potrebbe quindi rappresentare un trampolino fondamentale per affrontare al meglio le sfide future.