CAIRO, Abbiamo fatto un'offerta importante a Belotti

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio al Torino al suo interno con il titolo seguente: "Il rilancio di Cairo per Belotti: 'Offerta importante'". Il presidente dei granata propone al Gallo, fresco campione d'Europa, un rinnovo di contratto da 3 milioni di euro a stagione per restare in Piemonte. In arrivo intanto il croato Pjaca per rinforzare la squadra.