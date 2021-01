CAICEDO, Viola ci prova coi soldi di Pedro?

Il Corriere dello Sport si focalizza nuovamente sulla questione Caicedo. Nella serata di ieri si è parlato di un interessamento dell'Inter per il giocatore, dal momento che Antonio Conte è alla ricerca di un vice Lukaku. Tuttavia il club di Suning non ha 8 milioni da spendere per il panterone. La Juventus è in condizioni molto simili ai nerazzurri. L'unico club che può permettersi di spendere è la Fiorentina, che potrebbe investire parte del denaro incassato dalla cessione di Pedro per aggiudicarsi il colombiano. Tuttavia, Inzaghi proverà di tutto pur di trattenerlo fino a giugno.