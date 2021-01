CAICEDO, Pradè non lo molla. Ecco la sua strategia

Tuttosport sottolinea come l'operazione Felipe Caicedo non si prospetti per nulla semplice. Il giocatore infatti ha un'intesa ottima con Immobile e la Lazio è restia a cederlo ma da parte della Fiorentina sarebbe già pronta un'offerta di 5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo o in alternativa in prestito con riscatto obbligatorio fissato ad 8 milioni a fine stagione.