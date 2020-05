CACERES, Il pelado va di corsa: ora testa al futuro

Spazio questa mattina alla figura di Martin Caceres sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come riferisce il quotidiano, smaltiti i postimi da coronavirus il difensore ha voglia di riprendersi in fretta tutto quello che si è lasciato alle spalle, di regalarsi la prima gara alla ripresa del campionato e vincere anche sul campo così come ha fatto col virus. Sono stati giorni lunghissimi quelli che lo hanno tenuto isolato nella propria abitazione fra ottimismo e speranza. La stessa che adesso l'uruguagio sta cullando con l'obiettivo di poter essere a disposizione di Iachini per il 23-24 giugno, quando la Fiorentina tornerà in campo contro il Brescia nella già decisiva sfida per la salvezza.