CABRAL-PIATEK, Stasera in campo Europa e futuro

Sulle pagine odierne de Il Tirreno Firenze si parla della gara di oggi tra Fiorentina e Juventus nell'ottica del ballottaggio in attacco tra Cabral e Piatek che proseguirà anche oggi: "Sfida all'ultimo gol" è il titolo del quotidiano, che sottolinea come questa sera per i due ci siano in ballo l'Europa ma soprattutto il futuro. Il brasiliano resta il favorito per scendere in campo dal 1' ma la staffetta potrebbe alla fine essere la soluzione migliore. Poi, dopo i 90' di oggi, sarà tempo di disegnare la Viola che verrà, specie in attacco: dei due uno rimarrà e l'altro partirà (con l'ex Basilea che chiaramente resta il favorito per rimanere a Firenze) ma non è detta l'ultima parola sul polacco, visto che la Fiorentina potrebbe negoziare un nuovo prestito con l'Herta Berlino.