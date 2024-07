CABRAL, Il Benfica lo propone a due club di Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione da dimenticare in Portogallo al Benfica, Arthur Cabral potrebbe avere una nuova opportunità di rilancio in Serie A. L’ex viola, che ha concluso una discreta annata nel suo secondo anno a Firenze, senza però soddisfare pienamente mister Italiano, sarebbe stato proposto, secondo il Corriere dello Sport, a due club di Serie A. Le società interessate, che per ora non hanno rispedito l’offerta al mittente, sarebbero Genoa e Monza.