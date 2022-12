CABRAL, Gol in Romania per scacciare la crisi

All'appello nelle due due goleade degli ultimi giorni (13 gol in due partite tra Arezzo e Always Ready) manca Arthur Cabral. Un'assenza, quella dal tabellino marcatori, che non è passata in secondo piano tra tifosi ed addetti ai lavori: queste amichevoli, scrive il Tirreno, erano pensate soprattutto per far riacquistare fiducia a giocatori in difficoltà ed il brasiliano, mai davvero convincente quasi un anno di Fiorentina, era uno di questi. Cabral è sembrato però ancora in ritardo di condizione ed in difficoltà evidente a centrare la porta. I dubbi sul classe '98 non si sono quindi affievoliti, anzi. Per questo, a poche settimane dall'apertura del mercato invernale, le prossime sfide amichevoli saranno importanti soprattutto per il numero nove. Già a cominciare da domani, dal triangolare contro Borussia Dortmund e Rapid Bucarest, Cabral dovrà ritrovare il gol. Una rete in Romania, scrive il Tirreno, scaccerebbe la crisi e darebbe un po' più di serenità al calciatore.