C. ITALIA, Al Franchi 16mila tifosi. Rebus centrocampo

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo il grande spavento di domenica sera durante Fiorentina-Inter, per il malore occorso a Edoardo Bove, le sue condizioni sono in ripresa e oggi si torna a giocare. la Repubblica (ed. Firenze) si concentra così sulla gara di stasera, con la squadra di Palladino che riceve l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I tifosi viola hanno voluto rispondere con tutto il loro supporto nei confronti di una squadra che è tornata ad appassionare la piazza col gioco, col carattere, con la determinazione, e per questo - riporta il quotidiano - saranno circa 16mila gli spettatori attesi stasera al Franchi.

Quanto al campo, Palladino non dovrebbe snaturare il 4-2-3-1 che finora ha dato ampie certezze. Tutti sono a disposizione e soltanto stamattina verrà diramata la lista dei convocati. Contro l’Inter, nella gara poi rinviata, anche Gudmundsson e Richardson erano in gruppo e si sono allenati regolarmente anche ieri. In porta dovrebbe esserci Terracciano con la linea a quattro in difesa formata da Kayode a destra, Pongracic e Ranieri coppia centrale e Biraghi sulla sinistra pronto a indossare di nuovo la fascia di capitano. In mezzo al campo alcuni dubbi. Mandragora sconterà il turno di squalifica rimediato dalla scorsa semifinale di ritorno contro l’Atalanta e così Palladino potrebbe puntare di nuovo su Quarta adattato in quel settore in coppia con Cataldi. Altrimenti, al posto dell’argentino, agirà Adli. Dunque il reparto offensivo: Ikonè sulla destra, Beltran trequartista e Sottil a sinistra alle spalle della punta Kouame. Possibile, nel corso della gara, l’ingresso in campo di Albert Gudmundsson che ormai da giorni ha completato il reinserimento in gruppo e che adesso punta al graduale ritorno a una maglia da titolare.