C. FIORENTINO, Tanta viola nelle Nazionali italiane

In totale ieri sono arrivate otto chiamate, fra Nazionale maggiore, Under 21 e 20. Si parte da Chiesa, Castrovilli e Biraghi che figurano nell’elenco del ct Roberto Mancini per le partite contro Bosnia e Paesi Bassi. La prima gara si disputerà proprio a Firenze, se l’emergenza per il Covid-19 lo avesse permesso certamente Commisso avrebbe seguito la partita allo stadio. Troppo forte il richiamo per seguire la maglia azzurra in quella che è diventata la sua seconda città. Purtroppo si dovrà accontentare di seguire la sfida in tv, tenendo gli occhi puntati soprattutto sui suoi giocatori. Con Chiesa va ancora stabilito il futuro, Rocco avrebbe voluto trasformarlo in una bandiera ma il giocatore ha altre idee. Forse è proprio per questo che quell’idea la sta rivalutando con Castrovilli, il suo pupillo. Già, in questa stagione indosserà la maglia numero 10 di Antognoni, uno dei campioni azzurri preferiti dal patron fin dai Mondiali in Spagna nel 1982. Presto a Gaetano verrà proposto un nuovo contratto, con ingaggio raddoppiato, per legarlo sempre più alla Fiorentina. Esploso proprio con l’arrivo della nuova proprietà, il centrocampista è uno dei maggiori motivi di orgoglio del proprietario del club. Insieme a loro ci sarà anche Cristiano Biraghi, ma il suo futuro è da valutare. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.