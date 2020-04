C. FIORENTINO, La maratona di FV per Osma Onlus

Una maratona on line a scopo benefico che ha già avuto Giuseppe Rossi, Rui Costa e Cesare Prandelli come testimonial, una serie di dirette Instagram per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Osma Onlus che si occupa delle attività dell’Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. È l’iniziativa organizzata dal sito www.firenzeviola.it che prenderà il via domani dalle 10 sul profilo Instagram Firenzeviola.it, con tanti ospiti. Dal sindaco di Firenze Dario Nardella a quello di Bagno a Ripoli Francesco Casini, al dg viola Joe Barone. E anche volti noti come Carlo Conti, Marco Masini, Pupo e tanti altri oltre alla partecipazione della Fiorentina, degli ex viola Toldo, Gonzalo Rodriguez, Brocchi, Pasqual, Viviano ed Elena Linari in collegamento dalla Spagna. I fondi saranno destinati all’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.