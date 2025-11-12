C'è una Fiorentina che vola ed è la Primavera: sognare il tricolore non costa nulla

Su La Nazione si fa il punto sulla Primavera, e se c'è una Fiorentina che vola è proprio quella di Galloppa. Un vero rullo compressore, quello messo in atto daTrapani e soci, che dopo essersi stabiliti fin da subito in zona play-off da 48 ore si trovano in vetta alla graduatoria del campionato. Sognare non costa nulla e dopo aver dovuto fare i conti con la delusione della sconfitta in finale scudetto lo scorso maggio al Viola Park, adesso la generazione dei 2006 e 2007 ci vuole riprovare.

Il condottiero è lo stesso così come buona parte di un gruppo che pur avendo perso in estate giocatori di livello è rimasto fortemente competitivo e soprattutto costante, grazie alla sicurezza di Sadotti in difesa e alle qualità di Puzzoli e Braschi in attacco. È vero, l’avventura in Youth League è terminata subito ma non per questo i viola si sono dati per vinti.