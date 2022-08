C. DELLO SPORT, Milenkovic dice sì fino al 2027

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio sarà oggi il giorno dell’annuncio del rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic: l’appuntamento è fissato alle ore 16 presso la sala stampa dello stadio Franchi per una conferenza il cui protagonista sarà proprio il centrale (lo ha annunciato in serata la Fiorentina, senza però rilasciare ulteriori dettagli) e la sensazione è che sarà proprio quello il momento in cui il serbo ufficializzerà di aver prolungato il suo accordo con la Fiorentina, che negli ultimi mesi aveva messo in atto una vera e propria opera di convincimento nei confronti del difensore. I dettagli del nuovo accordo, per adesso, rimangono top-secret anche se tutto porta a dire che l’intesa a cui sono giunti l’area tecnica e il manager del giocatore Fali Ramadani nel pomeriggio di ieri porterà il classe ’97 a prolungare addirittura fino al 2027, siglando dunque un quinquennale che potrebbe alla lunga farlo diventare uno dei giocatori più longevi in maglia viola della recente storia del club.