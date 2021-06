BURDISSO, Presenta a Tuttosport la Copa America

Nicolas Burdisso, fresco nuovo braccio destro di Pradè, parla a Tuttosport della Copa America che prenderà il via domani sera alle 11 italiane. "Il valzer delle sedi - dice l'ex giocatore di Roma e Torino - è stato veramente un peccato. Dobbiamo sempre provare a metterci nei panni dei calciatori che prima non sanno in quale paese giocheranno, poi non sanno se giocheranno realmente. Credo che il Brasile era già la squadra più accreditata per la vittoria finale prima della decisione del cambio di sede. Adesso che avranno la possibilità di giocare in casa assurgono quindi al ruolo di assoluti strafavoriti". Come secondi e terzi favoriti poi indica Argentina e Uruguay, mentre come giocatore del torneo punta su Lautaro Martinez. Il tutto senza mai nominare la nuova avventura che aspetta il dirigente a Firenze.