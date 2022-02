BRUNO, Vlahovic? Solo in due sanno annientarlo

Su La Nazione è presente un’intervista a Pasquale Bruno, ex difensore tra le altre di Juventus e Fiorentina, che ha parlato anche del pericolo Vlahovic in vista di mercoledì: “Non importa riparlare di Bruno difensore o ricordare gente come Vierchowod per trovare la ricetta giusta di una marcatura sul serbo. In Italia ci sono due giocatori, Bremer e Demiral che ogni volta che lo incontrano non gli fanno vedere il pallone. Lo annientano. Questi due sono forti e su difensori come loro si potrebbero spendere anche 100 milioni, perché è con elementi come Bremer e Demiral in difesa che puoi andare a vincere uno scudetto. Era dai tempi di Cannavaro che in Italia non giocavano centrali così forti”.