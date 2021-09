BRUNO, Cairo capisce poco di calcio. Torino stufa

Pasquale Bruno non ha mai avuto peli sulla lingua e l'intervista rilasciata oggi a Tuttosport ne è l'ulteriore dimostrazione. L'ex viola e Torino ha dedicato parole pesantissime nei confronti del presidente del Torino Urbano Cairo in merito al mercato appena concluso e alla gestione del club nelle stagioni passate: «Lo sfogo di Juric? Non so dire se abbia fatto bene o no, la domanda che mi pongo è un'altra: perché la società non ha reagito dopo un simile attacco? La risposta è perché da 16 anni a questa parte la società è vuota, senza consistenza e senza figure di riferimento. Come si è arrivati a questo punto? Attraverso troppi anni di decisioni prese unicamente dal proprietario del club, che a mio giudizio di calcio capisce poco. Non si possono tenere in ostaggio centinaia di migliaia di tifosi in questo modo. Con i soldi forse puoi comprare un giocatore, ma non la passione della gente. E infatti la tifoseria è studa di Cairo».