BREKALO, Il fratello Filip è un giocatore della Reggiana

Un altro Brekalo in Italia. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il fratello dell'esterno della Fiorentina Josip in queste ore si è trasferito in Serie B alla Reggiana: si chiama Filip, è un terzino sinistro classe 2002 e anche lui, come l'attaccante viola, nell'ultima stagione ha giocato alla Dinamo Zagabria. Per Brekalo jr si tratta della prima esperienza nel Bel Paese, dopo aver giocato sempre nei Balcani tra Croazia, Slovenia e Bosnia.