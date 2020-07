BRANCOLINI, Ieri sera non capivo niente, grazie a tutti

Il portiere classe 2001 Federico Brancolini, all'esordio in Serie A ieri con la maglia della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di violachannel: "Nella mia testa c'erano tante cose. L'assenza di pubblico per un esordio si fa sentire, però i tifosi li portiamo sempre con noi. Il boato della panchina? Non l'ho sentito subito perché quando il mister mi ha chiamato non capivo niente. Ringrazio i compagni perché per me sono una famiglia e grazie al mister che con lo staff ha resto possibile tutto questo. Anche Pietro (Terracciano, ndr) e Drago sono come dei fratelli per me, un grazie non basterà mai. La Serie A? E' diversa dalla Primavera ma non so spiegare in che cosa, dico solo che è incredibile. E' stata la ciliegina sulla torta dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto come squadra. Il primo pallone toccato in Serie A chi se lo dimentica ora?".