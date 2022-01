BOZZO, Affare DV9 come per Berna? No, vi spiego

Parla l'agente Beppe Bozzo a Tuttosport: "Vlahovic come Bernardeschi? No, è stato diverso". Il procuratore, che in passato ha curato il trasferimento di Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juve, ha parlato del parallelismo con l'affare Vlahovic: "Con Bernardeschi abbiamo fatto un lavoro più silenzioso. Ho cercato di pilotare un trasferimento assecondando i desiderata del giocatore e facendo capire al club che era quella l’unica scelta possibile: gliel'ho detto un anno prima". La cosa più difficile però non fu trovare l'accordo economico bensì trovare la formula giusta: "si trattava di perfezionare un trasferimento a titolo definitivo a quaranta milioni più la percentuale futura di vendita. Senza prestiti con obbligo di riscatto".