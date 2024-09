BOVE, Trequartista, mediano e esterno. Il tuttofare viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se domenica al Franchi l'eroe di giornata è stato sicuramente Albert Gudmundsson, come riportato da La Gazzetta dello Sport, una prestazione da assoluto protagonista è stata anche quella di Edoardo Bove. Una risorsa essenziale per i viola vista la sua capacità di adattarsi in corsa ai cambiamenti tattici richiesti dalla partita. Nel primo tempo l'ex Roma ha ricoperto il ruolo di trequartista al fianco di Colpani poi, nella ripresa, il nuovo numero 4 gigliato con l'entrata di Gudmundsson si è spostato sulla corsia di sinistra. Infine con l'entrata di Kouame e il passaggio al 4-2-3-1 si è stabilito nella nuova mediana a due. Lo stesso Palladino nel post partita lo ha definito un jolly.

Il tecnico campano ha da subito avuto un debole per il centrocampista capitolino facendolo diventare velocemente un punto fermo della mediana gigliata. Ufficializzato il 30 agosto Bove era già in campo, da subentrato, con il Monza il primo settembre per poi ripetersi, da titolare, contro Atalanta e Lazio.