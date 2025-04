Bove e Colpani per il sociale a Pontedera. L'ex Monza vicino al rientro: "Sto lavorando"

vedi letture

Francesco Toldo, Edoardo Bove e Andrea Colpani hanno trascorso una mattina di sport, inclusione e passione con la finale regionale del torneo dcps (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) della Figc al campo Marconcini di Pontedera. Un'occasione per passare una giornata di sport e nel sociale per i due giocatori della Fiorentina attuale, mentre alle due estremità del campo si alternano le squadre toscane per la finale del torneo, al centro vanno in scena selfie e autografi con le tre stelle del calcio. Al termine della mattinata le medaglie a tutti i partecipanti e la coppa ai Viola White che stacca il pass per la finale nazionale di Tirrenia.

A margine dell'evento ha avuto modo di parlare Bove: "Per me essere qui è una grande emozione perché ho visto sorrisi e divertimento: è il motivo per cui io stesso ho iniziato a giocare a calcio. L'essenza di questo sport è davvero valorizzata da iniziative del genere e, tra l'altro, ho apprezzato il buon livello delle partite. Ho parlato con alcuni ragazzi: ci siamo scambiati qualche consiglio. Esperienze come questa danno anche a me personalmente tanta forza, un grande coraggio e il massimo ottimismo per il percorso che sto seguendo per tornare a giocare". Mentre Colpani ha dato conto dei propri tempi di recupero dall'infortunio: "Per me ci vogliono anche una settima o dieci giorni di recupero prima che possa tornare, sto lavorando tanto per essere pronto e dare una mano alla squadra”.