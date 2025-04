Colpani dà i tempi del suo rientro: "Sto lavorando ma ci vogliono 7 o 10 giorni di recupero"

Presente alle finali regionali di calcio Paralimpico a Pontedera, il giocatore Andrea Colpani presente insieme al compagno Bove e all'ex viola Toldo ha parlato anche del suo infortunio. Ecco le sue parole riportate da Radio Bruno: "Contento di essere qui, far giocare questi ragazzi è bello e spero che questo tipo di eventi possano esserci sempre di più.

Contro il Parma sarà difficile, ha giocatori forti, siamo pronti ad affrontarlo, abbiamo lavorato tanto in questa settimana, magari da un punto di vista fisico saremo un po stanchi dopo lo sforzo in Conference League. Per me ci vogliono anche una settima o dieci giorni di recupero prima che possa tornare, sto lavorando tanto per essere pronto e dare una mano alla squadra”.