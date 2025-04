Finali calcio Paralimpico, Bove: "Mi dà tanta forza per il mio percorso per tornare a giocare". Presenti Colpani e Toldo

Una mattinata indimenticabile per tutti, quella vissuta oggi al Nuovo Marconcini di Pontedera: in programma, l'ultima giornata del girone della Regione Toscana della Competizione 'Il Calcio è di Tutti', organizzata dalla Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, che in questa stagione ha coinvolto - a livello nazionale - ben 250 squadre e circa 3400 calciatrici e calciatori con disabilità cognitivo-relazionali.

Otto squadre in campo a giocarsi l'accesso alla Finale nazionale di Tirrenia (la grande festa di fine stagione della DCPS, che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio) e tre ospiti a sorpresa che hanno reso ancora più felici tutti gli atleti presenti: Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale (28 presenze tra il 1995 e il 2004), oltre che di Fiorentina e Inter, e i centrocampisti della Fiorentina Andrea Colpani e Edoardo Bove, che l'azzurro l'hanno vestito con le Nazionali giovanili.

Bove è attualmente a riposo forzato, dopo il malore accusato durante la partita contro l'Inter dello scorso 1° dicembre, ma non ha voluto mancare - insieme al compagno di squadra Colpani - all'appuntamento di Pontedera con le squadre Fiorentina White e Fiorentina Purple, protagoniste nella DCPS Toscana grazie al 'gemellaggio' tra il club professionistico viola e l'ASD Quartotempo, da anni punto di riferimento nel campo dello sport aperto agli atleti con disabilità.

"Per me essere qui è una grande emozione - ha detto Bove - perché ho visto sorrisi e divertimento: è il motivo per cui io stesso ho iniziato a giocare a calcio. L'essenza di questo sport è davvero valorizzata da iniziative del genere e, tra l'altro, ho apprezzato il buon livello delle partite. Ho parlato con alcuni ragazzi: ci siamo scambiati qualche consiglio. Esperienze come questa danno anche a me personalmente tanta forza, un grande coraggio e il massimo ottimismo per il percorso che sto seguendo per tornare a giocare".

"Sono molto felice di aver accettato l'invito di venire a Pontedera - ha aggiunto Colpani -, è bellissimo vedere i calciatori della DCPS mettercela tutta, con grinta, esattamente come facciamo noi professionisti. Fantastico poi vederli esultare dopo un gol".

"Abbiamo vissuto una mattinata favolosa - ha sottolineato Francesco Toldo -, ho visto tanta allegria e anche tanto impegno. I ragazzi ci hanno dato dentro, con voglia di vincere, ma al tempo stesso accettando il verdetto del campo con serenità. Ciascuno di noi ha piacere a volte a essere al centro dell'attenzione e oggi gli assoluti protagonisti sono stati loro".

I tre ospiti speciali hanno assistito alle partite e poi hanno presenziato alle premiazioni, previste per la vincitrice della fase regionale, la Fiorentina White, ma anche per le altre sette squadre, come segno di ringraziamento, da parte della DCPS della FIGC, per l'assiduo impegno profuso nel corso di tutta la stagione. Grande gioia, dunque, e tanti abbracci, per i calciatori di oggi e di ieri. Tutti contentissimi di esserci, in una giornata che ha messo una volta di più in primo piano i veri valori del calcio, nel segno dell'inclusione e del superamento di qualsiasi barriera.