BOVE, Da Ancelotti a Mou: l'abbraccio del mondo del calcio

Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come il mondo del calcio si sia stretto attorno ad Edoardo Bove: lo hanno fatto, fisicamente, i calciatori di Fiorentina e Inter al 17' della gara di domenica sera, così come, simbolicamente, tutto il panorama calcistico mondiale, con testimonianze di supporto al classe 2002 che sono arrivate da ogni latitudine. Paulo Fonseca, che ai tempi di Roma lo fece esordire, così come tutte le altre società di Serie A che hanno mostrato vicinanza alla Fiorentina. E poi tanti colleghi: Sofyan Amrabat, Mario Balotelli, Taty Castellanos, Kouma Babacar, Alessandro Bianco, Bryan Dabo, Luca Pellegrini per citarne solo alcuni.

Chi con un passato in comune, chi no, tutti pronti a dedicare un pensiero al compagno nelle ore più difficili. Sotto il post Instagram con cui la Fiorentina ha comunicato lo stato di salute del calciatore spiccano gli auguri di Wolfsburg e Porto, oltre al post di Thierry Henry. Poi ci sono gli allenatori: oltre a Fonseca, Carlo Ancelotti si è mosso per capire le condizioni del calciatore. Tra i messaggi di vicinanza anche quelli del Ct dell'Under 21 Nunziata e il tecnico del Como Cesc Fabregas.

La notizia però, oltre che Firenze, ha scosso soprattutto Roma: Gianluca Mancini, Nicola Zalewski e in generale tutto lo spogliatoio giallorosso, sono stati in continuo contatto con Firenze. Anche Mourinho, tecnico con cui Bove ha vinto la Conference League, nelle scorse ore ha contattato i familiari del ragazzo.