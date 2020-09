BORJA VALERO, Ritorno a Milano pieno di emozione

La Nazione, nella sua edizione odierna, dedica ampio spazio all'immediato ritorno di Borja Valero a San Siro, da avversario di quell'Inter in cui ha giocato fino a inizio mese. Dopo aver passato tre anni per i quali ha voluto anche dire grazie, il centrocampista ha fatto capire che al cuore non si comanda ed è tornato alla Fiorentina. Per l'intera famiglia, compreso il figlioletto Alvaro ormai divenuto una sorte di mascotte viola ma anche la sorellina Lucia che a Firenze ci è nata, sarà una trasferta da ottovolante emotivo, e proprio a San Siro il Sindaco trovò il suo primo gol gigliato, nel 3-1 rifilato al Milan a domicilio. Iachini valuterà se e quanto impiegarlo, considerati anche i cinque cambi: intanto si registra che l'Inter è in assoluto la seconda squadra contro cui i toscani hanno registrato il peggiore score percentuale (davanti solo alla Juve), avendo vinto appena il 26,8% di successi. L'obiettivo, per Borja e compagni, è rovesciare la tendenza.