Borja elogia la regia di Palladino: "Col miglior Adli crescerà ancora. Fagioli mi assomiglia"

vedi letture

Interpellato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex centrocampista viola Borja Valero si è espresso così, con toni più che positivi, sull'attuale centrocampo della Fiorentina: "Mi piace molto, l'arrivo di Fagioli poi ha cambiato tutto. Mi sembra sempre più a suo agio, in campo coi compagni e nel contesto viola. Il centrocampo a tre a Firenze ha sempre portato bene. Quello che ha a disposizione Palladino è un reparto con tanta qualità e molto "lungo", con ricambi in ogni posizione. Poi se recupererà anche il miglior Adli questa squadra crescerà ancora secondo me".

Borja che, assieme a Pizarro e Aquilani, formò una triade di centrocampo che a Firenze ha incantato per tre anni nella gestione Montella. Così, il quotidiano ha chiesto al Sindaco se quei tre potessero essere riproponibili nel calcio di oggi: "Perché no? Mi piace pensare che ci saremmo adattati al nuovo calcio". Infine, un parere sulle similitudini tra lui e Fagioli: "Sì, per alcune cose ci assomigliamo. Diciamo che tra quelli in circolazione è quello più simile a me. Mi piace perché oltre ad avere tanta tecnica capisce il calcio e ha un grande controllo dei momenti della".