BORJA, Al Lebowski per ritrovare i valori del calcio

Borja Valero ha parlato a La Nazione del suo sì al Lebowski, in Promozione: "Mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi, ero convinto di giocare un'altra stagione nella Fiorentina, avrei potuto dare una mano. Non certo per soldi o chissà cosa. Ho dato la mia disponibilità a giocare per il Lebowski, con un'unica condizione: avranno la priorità i miei impegni con Dazn, quando dovrò commentare le partite. Ho preso questa decisione non per giocare bensì per dare visibilità al lavoro di ragazzi che ci mettono il cuore".