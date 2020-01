BONIFAZI, Oggi atteso rilancio viola: la Spal in pole

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi è attesa una contromossa da parte della Fiorentina per arrivare al il difensore granata Kevin Bonifazi, per il quale il Torino ha già un’offerta dalla Spal di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Se in giornata non ci sarà il rilancio della viola, il club di Cairo darà il via libera alla cessione e lunedì Bonifazi andrà a Ferrara.