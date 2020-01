BONIFAZI, E quel rinnovo segreto con il Toro. Ora...

L'edizione odierna di Tuttosport aggiorna su Kevin Bonifazi, difensore 23enne del Torino cercato anche dalla Fiorentina. Sono una decina le squadre interessate, considerate le sue prospettive e il fatto che è ai margini della squadra di Mazzarri. Atalanta e Fiorentina su tutte, ma anche Lecce, SPAL, Verona, Genoa e pure il Cagliari hanno fatto sondaggi. C'è un dettaglio non da poco però rivelato dal quotidiano.

Il suo contratto da 450mila euro netti non è fino al 2022, ma fino al 2024 con uno stipendio che sfiora il milione. Il rinnovo, non siglato nei giorni scorsi ma già da qualche tempo, di sicuro ancora nel 2019, è stato tenuto segreto dal Torino. Il prolungamento è stato strategico. Il ragazzo è stato blindato sia sotto l’aspetto temporale (5 anni, il massimo possibile), sia su quello economico, con il raddoppio dei soldi. Il contratto garantirebbe adeguatamente il Torino se alla fine non cedesse Bonifazi, ma fin da subito permette ai granata di venderlo al migliori prezzo possibile. Di qui la richiesta di Cairo: 15 milioni. Ancora troppi secondo i candidati acquirenti. La Fiorentina, per esempio, è salita al massimo a 12.