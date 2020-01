BONIFAZI, Atalanta avanti. La Dea anche su Ghezzal

All'interno delle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si può leggere un approfondimento di mercato che vede coinvolta anche la Fiorentina. Pure i viola, infatti, sono interessati a Kevin Bonifazi del Torino anche se, come scrive la Rosea, in questo momento sembrerebbe essere balzata in pole position l'Atalanta, pronta ad inserire anche Musa Barrow nell'affare con i granata. Per di più la Dea potrebbe essere ulteriormente legata ai viola, dato che tra i nomi vagliati per l'esterno c'è quello di Rachid Ghezzal, attualmente a Firenze ma solamente in prestito, dal Leicester.