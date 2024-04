BONAVENTURA, Uomo assist e leader "europeo" del gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-Genoa è stata decisa da Giacomo Bonaventura: è lui che, con un assist al bacio, ha scodellato la palla sulla testa di Ikoné per la rete dell'1-1 che ha vinto le resistenze del Grifone. Con quello per Ikoné siamo a 40 assist in Serie A (meglio di lui solo Candreva, 85, e Lorenzo Pellegrini, 41) per un calciatore esaltato dal Corriere dello Sport per l'impatto avuto in questa stagione e non solo. Bonaventura, scrive il Corriere, è leader di questo gruppo e lo sarà anche in una delle serate più importanti, ovvero nel match contro il Viktoria Plzen, sfida in cui Jack raggiungerà le trentatré presenze nelle competizioni europee (nessuno come lui nella rosa della Fiorentina).Vincenzo Italiano ne ha parlato in conferenza stampa, dopo il pareggio del Franchi, elogiandone l'abnegazione: «Jack è maturato in maniera incredibile.

È cresciuto ancora, e questo dimostra che lo si può fare anche a trentacinque anni da compiere». E allora, archiviato definitivamente il periodo di perdizione dovuto alle voci di mercato, il centrocampista di San Severino Marche dovrà guidare lo spogliatoio facendo valere la sua esperienza.