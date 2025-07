La Fiorentina di Pioli su 3 moduli: il 3-5-2 il più logico, poi altre due soluzioni

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili soluzioni tattiche della Fiorentina di Stefano Pioli. Il 3-5-2 sembra il sistema di gioco più logico, quasi naturale, perché di centrali difensivi al momento la rosa viola è piena e anche di esterni ce ne sono in abbondanza. A brasiliano e tedesco titolari in pectore, aggiungiamo Bernabé tra Fazzini e Fagioli per un centrocampo di alta qualità, mentre alla fisicità ci possono intanto pensare Mandragora, Richardson e Ndour in attesa di un altro rinforzo con le sembianze della mezzala di quantità.

Gudmundsson in appoggio vero a Kean e il 3-5-2 è già pronto con tutte le alternative che valgono per questo sistema di gioco e per gli altri. Poi ci può essere una Fiorentina che preveda Kean, Gudmundsson e Dzeko tutti insieme in un attacco da tante soluzioni e tanti gol. Una sorta di 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Infine un modulo più fantasioso, con la difesa a 4, un 4-3-2-1. Con i tre big là davanti e Sebastiano Esposito possibile cambio del bosniaco per garantire un pizzico di fresca imprevedibilità in più.