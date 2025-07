Napoli e Inter inserite su Kean: contatti con l'agente. United, Milan e Arabia in coda

Napoli, Manchester United, Milan e Inter: sono tutte le squadre che si sono mosse finora per Moise Kean, chiedendo informazioni al manager del bomber della Fiorentina. A tornare sul centravanti viola è il Corriere Fiorentino, scrivendo che da ore i dirigenti del club di De Laurentiis si sono messi in contatto con Alessandro Lucci, agente del giocatore, per capire quali siano le sue intenzioni. Il quotidiano locale specifica infatti che nessuno di questi club fin qui si è detto pronto a pagare la clausola da 52 milioni valida fino al quindici luglio, ma tutti hanno iniziato a dialogare con l'agenzia dell'attaccante per provare a entrare nella sua testa e capire che cosa voglia fare del suo futuro. La novità più forte delle ultime ore è quella del Napoli, entrato fortemente sulla strada che porta a Kean viste le difficoltà per Lucca e Nunez ma comunque alle prese con la grana Osimhen, che gli azzurri devono prima cedere.

Il Corriere inserisce poi anche l'Inter nelle pretendenti al classe 2000, scrivendo che nel caso in cui si decidesse a sacrificare Marcus Thuram, non ci sarebbe niente di strano se entrasse in scena anche il presidente nerazzurro Marotta, che per altro ha già avuto Kean ai tempi della Juventus.

Discorso diverso, invece, per gli arabi dell’Al-Qadsiah. L’offerta (15 milioni netti a stagione) è sempre sul tavolo e c'è l'intenzione di pagare la clausola alla Fiorentina, anche se il fatto che stiano spostando le loro attenzioni su Retegui lascia intendere come la risposta di Moise non sia stata particolarmente incoraggiante. Del resto, se l’intenzione è prendere la decisione migliore per la propria carriera, è normale dar precedenza al calcio europeo e perché no, pensando al prossimo mondiale, alla serie A. Per questo l’ingresso in partita del Napoli va seguito con grande attenzione, così come vanno tenute le antenne ben dritte le antenne in direzione Milano. E il riferimento non è solo alla sponda rossonera.