Regista, i viola sondano Larsson ma il focus resta su Bernabé. Che ha aperto al trasferimento

Tra i vari reparti a cui sta lavorando la Fiorentina per costruire la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, c'è anche la mediana e più in particolare la cabina di regia. L'obiettivo del club è quello di accaparrarsi un nuovo play maker, un costruttore che possa essere il direttore d'orchestra della formazione viola. In tal senso, la dirigenza di Commisso si è mossa in queste ore per Hugo Larsson, regista svedese classe 2004 dell’Eintracht Francoforte. Contratto lungo (fino al 2029) e costi alti (ha una valutazione di 40 milioni di euro), piace, ma la concorrenza è di prestigio.

In ogni caso per la Fiorentina il preferito è chiaro e rimane Adrian Bernabé. Ma non si registrano novità rispetto a quanto già raccontato: c’è una manifestazione d’intenti con l’entourage da parte della società viola, che ha incassato l’apprezzamento del giocatore ma anche il muro da parte del Parma sulle richieste per il cartellino. La trattativa da intavolare è infatti lunga e difficile, coi ducali che insistono a chiedere 25 milioni di euro avendo già ceduto Bonny, quindi non essendo nelle condizioni di dover cedere necessariamente. Si attendono sviluppi. A riportarlo è La Nazione.