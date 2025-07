Mandragora, prove di rinnovo. La Repubblica-Firenze: "Priorità alla Fiorentina"

Anche La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Rolando Mandragora, reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera. Le parti si incontreranno per parlare del rinnovo: la Fiorentina intende puntare su Mandragora e Mandragora ha dato all’entourage la permanenza in viola come priorità. Il calciatore è sempre più legato alla piazza, pur non essendo il capitano, ma ha raccolto una sorta di leadership.

È chiaro però che senza un accordo definitivo, che poteva essere letto da fuori come una mancanza di fiducia della Fiorentina nei confronti del calciatore, lo spazio ai rumors e agli interessi degli altri club è cresciuto giorno dopo giorno. In Spagna, attraverso intermediari, il Betis ha preso informazioni. La Fiorentina in caso di rottura chiederà tra i 10 e i 15 milioni per liberare il calciatore, cifra superiore agli 8,2 con cui Mandragora era arrivato tre anni fa dalla Juventus, ma la volontà è quella di trovare un accordo e di proseguire insieme.